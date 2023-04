Koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar kroning Charles

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn op 6 mei aanwezig bij de kroning van de Britse koning Charles in Westminster Abbey in Londen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Camilla wordt die dag ook gekroond, en heeft vanaf dan de titel koningin, in plaats van koningin-gemalin.

Prinses Beatrix en prinses Amalia zijn de avond voor de kroning bij de receptie op Buckingham Palace.

Het formele deel van de kroning is traditiegetrouw in Westminster Abbey. Het koningspaar loopt in een processie van Buckingham Palace naar de kerk.

Na de dienst verschijnen Charles en Camilla met andere leden van de koninklijke familie op het balkon van het paleis.

In het weekend van 6 en 7 mei is er een concert in Windsor Castle en zijn er feesten op straat en lichtshows gepland.

Prins Harry ook aanwezig

Prins Harry, de jongste zoon van Charles, is ook bij de kroning, werd vorige week bekend. Zijn vrouw Meghan blijft thuis. De aanwezigheid van Harry was lang onzeker omdat de relatie met zijn familie is verslechterd na zijn stap terug binnen het Britse koningshuis in 2020.

De 74-jarige Charles werd in september vorig jaar koning, nadat zijn moeder, koningin Elizabeth, was overleden.