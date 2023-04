Griekspoor sneuvelt al in eerste ronde op gravel in Banja Luka

Tallon Griekspoor is in het Bosnische Banja Luka in de eerste ronde blijven steken. De Australiër Alexei Popyrin was in twee lange sets net te sterk voor de Nederlander: 7-6 (4), 7-6 (4).

Griekspoor (ATP-34) en Popyrin (ATP-81) gingen in de eerste set lang gelijk op. De Australiër wist breekmogelijkheden in de zesde en achtste game nog niet te benutten en in de twaalfde game was ook een setpoint niet aan hem besteed. Uiteindelijk drukte hij in de tiebreak alsnog door door op 5-4 twee punten te scoren op de service van zijn Haarlemse opponent.

Koelbloedigste

Griekspoor miste in de tweede set twee kansen op een 4-2 voorsprong, waarna het opnieuw uitdraaide op een tiebreak. Daarin toonde de drie jaar jongere Popyrin zich andermaal de koelbloedigste.

Een week geleden vormde in Monte Carlo de eerste ronde ook al het eindstation voor Griekspoor. Daar moest hij zijn meerdere erkennen in de Zwitserse veteraan en viervoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka.