Vanavond op tv: Rapport AIVD • Aanslagen in woonwijken • 25 jaar celstraf voor Kara-Moerza

AIVD waarschuwt voor complottheorieën over 'machtige elite' Vandaag publiceert de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) het jaarverslag over 2022. Hierin waarschuwt de dienst dat complottheorieën over 'een kwaadaardige elite' die in Nederland 'de macht in handen heeft', op lange termijn een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid in Nederland. Te gast in de studio is directeur-generaal van de AIVD Erik Akerboom.

Explosies in woonwijken Bij een woning in het Noord-Hollandse Purmerend was vannacht opnieuw een explosie. Donderdag was bij datzelfde huis een schietpartij. De voorvallen zouden te maken hebben met een "crimineel conflict", waarbij de criminelen het volgens de politie op het verkeerde huis hebben voorzien. Het incident past in een lange reeks van incidenten, waarbij er midden in een woonwijk een explosief wordt ingezet.