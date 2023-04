Barça-preses kiest aanval in omkopingszaak: 'Real beïnvloedt arbitrage al 70 jaar'

"Laten we niet vergeten dat zeven decennia lang leden van de scheidsrechtersbond ofwel oud-leden ofwel oud-spelers ofwel oud-directeuren van Real Madrid waren. Zeventig jaar lang waren zij degenen die beslisten welke scheidsrechters aangesteld werden."

Dat juist Real Madrid zich in de zaak gemengd heeft, wekte woede bij Laporta. "Ik zou graag iets willen zeggen over een club die zich sportief benadeeld voelt", zei de voorzitter van Barcelona. "Real Madrid wordt namelijk zelf van oudsher bevoordeeld door de arbitrage."

Na een intern onderzoek bij Barcelona ontkent Laporta dat er sprake is van omkoping. Het bedrijf van Negreira zou slechts advies hebben gegeven over "technische arbitragezaken". "Ik ben er volledig van overtuigd dat Barcelona nooit de intentie heeft gehad om hier enig sportief voordeel uit te halen", aldus Laporta.

Het Openbaar Ministerie in Spanje opende in februari een onderzoek naar Barcelona. De club heeft tussen 2001 en 2018 7,3 miljoen euro betaald aan een bedrijf van José Maria Negreira, toenmalig vicevoorzitter van de scheidsrechtersbond. Dat gebeurde onder Laporta's voorganger Josep Maria Bartomeu.

De voorzitter sprak op een persconferentie van "een publiekelijke lynch" van FC Barcelona "die is bedoeld om onze reputatie te beschadigen".

Voor het eerst heeft FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta publiekelijk gesproken over de miljoenenbetalingen die de club heeft gedaan aan de vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie. Daarbij koos Laporta voor de aanval.

"Dat deze club nu beweert dat het benadeeld is, is een ongekende uiting van cynisme", brieste Laporta. "Ik vertrouw erop dat ze in dit proces alsnog worden ontmaskerd."

Volgens Laporta wordt doelbewust geprobeerd om zijn club te beschadigen, juist op het moment dat Barcelona afkoerst op de eerste landstitel sinds 2019. "Dit is geen toeval. Deze lastercampagne is bedoeld om ons te destabiliseren, juist nu we weer uit een dal komen."

"Barcelona is altijd het toonbeeld van fair play, zowel op als naast het veld. Alle prijzen die we de afgelopen decennia hebben gewonnen, zijn te danken aan het talent en de inzet van onze spelers, trainers en medewerkers."