Kreeg Pogacar hulp van auto Gold Race-directeur Van Vliet? 'Heisa om niets'

Een dag na de Amstel Gold Race zit koersdirecteur Leo van Vliet behoorlijk in zijn maag met een veelbesproken moment in de finale. Want hielp de auto waarin hij zat Tadej Pogacar op weg naar zijn overwinning door hem uit de wind te houden? "Ik heb helemaal niet het gevoel dat we iets verkeerd hebben gedaan. Ik snap natuurlijk dat het er vreemd uitzag. Maar het idee dat ik de intentie zou hebben om de koers te beïnvloeden, is natuurlijk belachelijk", vertelt Van Vliet. Voorsprong slinkt en loopt weer op Wat gebeurde er precies? Even terug naar de laatste 10 kilometer van de Limburgse heuvelklassieker. Topfavoriet Pogacar was al op 28 kilometer van de finish solo in de aanval gegaan. Achter hem reed Ben Healy weg bij Tom Pidcock en de Ier ging op jacht naar de Sloveen.

Leo van Vliet roept iets naar Tadej Pogacar vlak nadat hij de Sloveen passeert - NOS

Healy verkleinde de achterstand naar Pogacar in korte tijd van 37 naar 19 seconden. Het slinkende gat is voor de auto van de koersdirecteur sein om uit de weg te gaan. Op een smal Limburgs weggetje haalt de auto Pogacar in. Op dat moment zijn er nog precies 10 kilometer te rijden. Op de televisiebeelden wordt dan weer teruggeschakeld naar Healy. Even later is te zien dat de auto bij 9 kilometer ver voor Pogacar rijdt. Bij 8,3 kilometer rijdt Pogacar weer in het kielzog van de wagen, die snelheid heeft moeten minderen op een bochtig landweggetje. In de tussentijd is de voorsprong opgelopen naar 26 seconden. Op de koersradio sommeert de wedstrijdjury de auto van Van Vliet om niet voor de stayerende Pogacar te gaan rijden. Uiteindelijk wint de renner van UAE Emirates met 38 seconden verschil.

Had Healy zonder auto's op de weg bij Pogacar kunnen komen? Jonathan Vaughters, zijn ploegleider bij EF Education, denkt van wel. "Maar in een sprint zou Pogacar waarschijnlijk toch wel gewonnen hebben", twittert de Amerikaan. "Maar dat is niet het punt. De race wordt aangetast, daar gaat het me om", aldus Vaughters. "We zien al lange tijd dat voertuigen de uitslagen van koersen beïnvloeden. Soms in ons voordeel, soms in ons nadeel. Het wordt gewoon vermoeiend." 'Ongelukkig beeld' Van Vliet vindt niet dat hij het koersverloop beïnvloed heeft. "Misschien heeft Pogacar één of twee seconden voordeel gehad van de auto", zegt hij. "Ik ben zelf wielrenner geweest en rij al 28 jaar in een auto in de koers, dus ik weet hoe het werkt. Als een auto er tien meter voor rijdt, word je als renner uit de wind gehouden. Maar als de auto er vijftig meter voor rijdt, heb je er echt geen voordeel meer van."

Leo van Vliet bij de start van de Gold Race met Tadej Pogacar. De koersdirecteur zei vooraf al dat de Sloveen zijn gedroomde winnaar was. - ANP

"Nogmaals, ik snap achteraf dat het beeld er ongelukkig uitziet. Met de sociale media van tegenwoordig krijg je al snel dit soort beeldvorming", zegt Van Vliet. "Ook omdat ik vooraf had gezegd dat Pogacar mijn gedroomde winnaar was. Maar we reden er ver genoeg voor." 25 meter In tijdritten mogen voertuigen sinds dit jaar niet meer binnen 25 meter van renners rijden, om zo mogelijke slipstreams te voorkomen. "Met de norm van 25 meter is het probleem van de baan", zei Bert Blocken daarover. Hij is als professor aan de Technische Universiteit Eindhoven gespecialiseerd in aerodynamica en adviseerde de UCI over de nieuwe regelgeving. Eerder legde Blocken in De Avondetappe de aerodynamische voordelen van voertuigen voor renners uit:

Bert Blocken is gespecialiseerd in aerodynamica en slipstreams. Als een renner kort achter een voertuig rijdt, kan hij daar veel voordeel van ondervinden, vertelt de professor. - NOS

Volgens de UCI-regels moet de auto van de koersdirecteur zich mimimaal 200 meter voor de eerste renner bevinden (zie afbeelding hieronder). Van Vliet zat gisteren dus sowieso fout, door eerst achter en later vlak voor Pogacar te rijden. Heisa om niets Toch vindt Van Vliet niet dat hem blaam treft. "Ik vind het een hoop heisa om niets. Healy komt dichterbij en oud-renner Walter Planckaert, de chauffeur die dit werk ook al 26 jaar doet, moet in een split second een beslissing maken. Hij besluit om Pogacar in te halen. Achteraf was het beter geweest om een weiland in te rijden en te wachten totdat Healy er voorbij was." Van Vliet krijgt al snel mee dat er op sociale media onder (oud-)wielrenners en verslaggevers ophef ontstaat over het moment. Daarom besluit hij om na de finish samen met chauffeur Planckaert naar de juryvergadering te gaan. Om er uiteindelijk achter te komen dat het moment door de jury onbesproken blijft.

Passage uit het UCI-reglement. De auto van de koersdirecteur dient minimaal 200 meter voor de eerste renner te rijden. - UCI

"We hebben een half uur zitten wachten. Toen kwam er een commissaris naar ons toe die zei dat er geen punten waren om te bespreken tijdens de juryvergadering." Een dag later baalt Van Vliet dat er na afloop discussie is ontstaan over het moment. "Ik ben het hele jaar bezig met deze koers en het laatste dat ik wil is natuurlijk dat er op deze manier over gesproken wordt."