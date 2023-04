Extreemrechts bereikt jongeren via TikTok en Instagram: 'Soms pas 13 jaar'

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Vooral jongeren lopen het risico om in extremistische groepen te worden gezogen, zegt onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting. "Zij zijn op zoek naar vrienden en een identiteit." Wie dat in zijn directe omgeving niet vindt, en op extreemrechtse groepen stuit die dat wel bieden, is extra kwetsbaar.

Jonathan (19) sloot zich aan bij een nationalistische jongerengroep. "Er werd gezegd: we moeten onze stad verdedigen tegen Marokkaans tuig", vertelt hij. In verhulde termen werd hem zelfs gevraagd om daarvoor te trainen. "Kom sporten, we moeten weerbaar zijn, we moeten er klaar voor zijn."

"Op dit moment leven er meer zorgen over extreemrechts dan extreemlinks, ook bij de inlichtingendiensten", zegt onderzoeker Wagenaar. Dat is overigens niet altijd zo geweest. "Er zijn periodes geweest dat de dreiging vanuit radicaal-islamitische of extreemlinkse hoek groter werd geacht."

Waarom hebben we het over extreemrechts en niet over extreemlinks?

Een goed voorbeeld van die normalisering is de omvolkingstheorie, zegt onderzoeker Wagenaar. Dat is de complottheorie dat de blanke bevolking zou moeten worden vervangen door mensen van buitenlandse afkomst. "De theorie heeft antisemitische componenten, maar wordt inmiddels ook vaak in niet-extremistische kringen gedeeld", aldus Wagenaar. Zelfs Kamerleden delen die complottheorie.

Onder de geradicaliseerde groep, die bijvoorbeeld naar geweld neigt, zijn "enkele honderden jongeren", zegt Willemijn Kadijk, die radicale groepen onderzoekt. Maar er leven ook zorgen over de veel grotere groep die niet per se gewelddadig is, maar wel actief die denkbeelden verspreidt.

De leeftijd van de personen achter extreemrechtse accounts is moeilijk te achterhalen. Maar, zegt de AIVD: "We zien veel jongeren in rechtsextremistische online-groepen. Dat komt zelfs al vanaf 13 jaar voor."

Een van die populairder geworden kanalen is het Telegramkanaal van de White Lives Matter-groep die bij de jaarwisseling racistische teksten op de Erasmusbrug projecteerde. Soms zijn de groepen tussen de regels door extreemrechts, en profileren ze zich als patriottisch en vaderlandslievend. Maar in andere gevallen gaat het om regelrechte verheerlijking van het nazi-bewind in de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

NOS Stories analyseerde het berichtenverkeer in 51 extreemrechtse kanalen en groepen, waarvan 18 Nederlandstalige. Zowel het aantal berichten als het aantal keer dat die berichten werden bekeken, nam tussen 2018 en nu flink toe. Ook het aantal interacties - bijvoorbeeld een doorgestuurd bericht, een duimpje omhoog of een reactie in tekst - steeg fors.

Je losmaken uit de extreemrechtse bubbel is in ieder geval mogelijk, bewijst Jonathan; hij haakte af toen een hang naar geweld de overhand kreeg. "Op een gegeven moment werd er gesproken over knokploegen en wapenhandelaren die betrokken waren. Dat ging mij te ver. Je hebt het dan over mensen fysiek iets aandoen."

Dat afkeren werkt overigens averechts, benadrukken beide deskundigen: wie merkt dat iemand in zijn omgeving er steeds extremistischere gedachten op nahoudt, kan het best het gesprek aangaan. "Juist gesprekken met goede vrienden kunnen ervoor zorgen dat mensen in de spiegel kijken", zegt Kadijk.

Verantwoording

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Maxime de Vries, David van Hulzen en Jady van Leusden.

We analyseerden ruim 160.000 berichten in 48 extreemrechtse kanalen en 3 groepen van Telegram. Daarvan werden er in één groep ruim 65.000 gepost. Omdat er in chatgroepen veel meer berichten worden gepost dan in de kanalen, hebben we in de grafiek het aantal berichten in kanalen getoond.

We brachten in kaart hoe vaak de berichten worden bekeken en gedeeld en hoe vaak erop werd gereageerd. Ook analyseerden we de activiteit van Instagramgebruikers rond drie grote extreemrechtse accounts. Die vonden we door te kijken wie er regelmatig reageerde op een van die accounts, of er posts van likete. Vervolgens benaderden we de meest actieve gebruikers.

De verzamelde informatie wordt na afloop van het onderzoek verwijderd, omdat het kan gaan om persoonsgegevens. Tijdens het onderzoek hebben we zo min mogelijk informatie over personen verzameld. De namen van Jonathan en Nigel zijn gefingeerd.