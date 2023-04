Strijd gaat door in Sudan, generaal wil internationaal ingrijpen

In Sudan vinden ook vandaag zware beschietingen plaats en zijn explosies te horen. Verspreid over het land wordt voor de derde dag op rij gevochten tussen het leger en de Rapid Support Forces (RSF).

In Sudan gaan de zware gevechten verder tussen het regeringsleger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces. In de hoofdstad Khartoem klonk vanmorgen vroeg het geluid van geweerschoten en een straaljager. - NOS

Het conflict is terug te brengen tot een machtsstrijd tussen twee generaals: Hemedti en president Abdel Fattah al-Burhan. Hemedti zou beschikken over zo'n 100.000 strijders. Het is nog onduidelijk wie de gevechten, die afgelopen zaterdag uitbraken, is begonnen.

'Leger krijgt overhand'

In de strijd om Sudan lijkt het leger de overhand te krijgen, zeggen ooggetuigen tegen Reuters. Maar vanwege de chaos is het onmogelijk om harde conclusies te trekken; er gaan tegenstrijdige berichten rond.

De RSF zou zware verliezen hebben geleden door luchtaanvallen. Ook wordt gemeld dat het leger een deel van het presidentiële paleis in hoofdstad Khartoem heeft heroverd.

De strijd om de hoofdstad lijkt echter verre van gestreden. Duizenden zwaarbewapende RSF-strijders zouden zich ophouden in woonwijken. Ook heeft de militie zich verschanst op het internationale vliegveld van Khartoem.