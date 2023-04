Strijd gaat door in Sudan, generaal wil internationaal ingrijpen

In Sudan vinden ook vandaag zware beschietingen plaats en zijn explosies te horen. Verspreid over het land wordt voor de derde dag op rij gevochten tussen het leger en de Rapid Support Forces (RSF).

In Sudan gaan de zware gevechten verder tussen het regeringsleger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces. In de hoofdstad Khartoem klonk vanmorgen vroeg het geluid van geweerschoten en een straaljager. - NOS

In de strijd om Sudan lijkt het leger de overhand te krijgen, zeggen ooggetuigen tegen Reuters. Maar vanwege de chaos is het onmogelijk om harde conclusies te trekken; er gaan tegenstrijdige berichten rond.

Het conflict is terug te brengen tot een machtsstrijd tussen twee generaals: Hemedti en president Abdel Fattah al-Burhan. Hemedti zou beschikken over zo'n 100.000 strijders. Het is nog onduidelijk wie de gevechten, die afgelopen zaterdag uitbraken, is begonnen.

Ondertussen verslechtert de humanitaire situatie. "We hebben 24 uur niet geslapen vanwege de explosies en het schudden van het huis", zegt een jonge inwoner van de hoofdstad tegen persbureau AP. "We zijn bang dat ons drinkwater en voedsel opraken, evenals medicijnen voor onze vader die lijdt aan diabetes."

Gisteren beloofden het leger en de RSF dat elke middag de strijd voor drie uur zou worden gestaakt, zodat hulpverleners hun werk kunnen doen. Het was volgens ooggetuigen gistermiddag even iets rustiger - maar de gevechten gingen wel door .

Afrika-correspondent Elles van Gelder: 'Beide groepen zijn daders'

"De RSF zegt al een tijd lang dat de militie juist voor democratie is. Dat hun leden de betere zijn van de twee strijdende partijen, maar veel burgers geloven daar niet in. Zowel het leger als de notoire RSF heeft burgerslachtoffers gemaakt in het verleden.

De burgers die ik spreek in de hoofdstad, steunen geen van beiden Een conflict wil je graag zien in goed en slecht: wie is de aanstichter, de dader, en wie het slachtoffer. Daar spelen de generaals op in met verklaringen.

Maar in dit geval zijn de slachtoffers de burgers van Sudan die zich de afgelopen dagen hebben verschuild in hun huis. De daders zijn beide groepen, die op hun eigen dominantie en macht zijn belust."