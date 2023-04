Meisje in Radboudumc overleden aan gevolgen van mazelen

In het Radboudumc in Nijmegen is vorige maand een meisje overleden aan mazelen. Dat bevestigt het ziekenhuis na berichtgeving van de Gelderlander. Het is niet bekend waar het meisje de ziekte heeft opgelopen.

Mazelen is een van de besmettelijkste virussen en is bijna volledig te voorkomen door vaccinatie. Het virus wordt meestal verspreid via kleine druppeltjes in de lucht en veroorzaakt symptomen zoals koorts, spierpijn en rode vlekken in het gezicht en de hals.

Zeer kleine kans

In Nederland begon in 1976 een vaccinatieprogramma tegen mazelen. Voor die tijd waren er elk jaar honderdduizenden gevallen bekend: nu zijn dat er ongeveer tien, zegt het RIVM. Er kunnen van tijd tot tijd nog wel epidemieën uitbreken onder mensen die zich niet laten vaccineren. In 2013 overleed een 17-jarig meisje uit Zeeland bij een uitbraak.

De kans om in Nederland te overlijden aan mazelen is kleiner dan 1 op de 10.000. In ontwikkelingslanden sterven volgens het RIVM ongeveer 250 kinderen per dag aan de ziekte, vooral door complicaties zoals zwelling van de hersenen en uitdroging. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat ernstige complicaties het gevaarlijkst zijn voor kinderen onder de 5 jaar en mensen ouder dan 30.