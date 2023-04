School Eindhoven blijft dicht na grap over examenstunt met zware bom

Het Eckart College in Eindhoven blijft vandaag dicht omdat leerlingen een examenstunt wilden uithalen met een bom. In een groepsapp van eindexamenleerlingen wordt gegrapt over een C4-bom, die gebruikt wordt door militairen, schrijft Omroep Brabant.

De middelbare school wil geen enkele risico nemen en besloot uit voorzorg de deuren voor iedereen dicht te houden. "Examenstunts zijn meestal grappig, maar deze vinden wij niet grappig", zegt rector Claire Arts van het Eckart.

Gisteravond heeft de schoolleiding een e-mail gestuurd naar alle ouders en leerlingen, na een waarschuwing van de politie. In de mail staat dat "de politie maandag zichtbaar aanwezig zal zijn bij de school".

'Ingrijpend besluit'

"Het is een ingrijpend besluit, maar we denken dat dit wel het goede besluit is", schrijft Arts. "We kunnen de veiligheid op school anders onvoldoende garanderen."

In de groepsapp van eindexamenleerlingen zou eerst zijn gesproken over partypoppers en dat soort dingen. Daarna zette iemand er een plaatje in van C4-bom met een timer op 5 minuten, met daaronder de tekst: "Test variant staat al klaar".

"Vannacht testronde", schrijft iemand anders. "Maandag showtime", zegt weer een ander.