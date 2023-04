Dankzij 'Boston Route' in Kenia is Brinkman vol vertrouwen voor Boston Marathon

In aanloop naar wat pas de vierde marathon van haar carrière gaat worden, heeft Nienke Brinkman bijna zeven weken getraind in Kenia. De Nederlands recordhoudster bereidde zich aan de zijde van wereldrecordhouder Eliud Kipchoge voor op de Boston Marathon van vandaag (start om 15.45 uur). "Elke donderdag wordt er in Kenia door hardlopers een training gelopen die ze de 'Boston Route' noemen. En sinds kort is er ook een Boston Route 2.0, die qua parcours nog beter vergelijkbaar is met de marathon in Boston." "Ik heb ze allebei gelopen. Het was bizar zwaar met het glooiende parcours, maar ook heel cool", vertelt Brinkman met een brede lach. "Het zijn routes van 40 kilometer met 600 hoogtemeters." "De trainingen gingen best goed; aan het einde was ik niet helemaal leeg. Dat geeft me veel vertrouwen voor de marathon van Boston."

De 29-jarige laatbloeier liep pas drie keer eerder een marathon. Na haar sensationele debuut in Valencia in 2021 (2.26.34) brak ze vorig jaar in Rotterdam het Nederlands record dat ze bracht op 2.22.51. In hetzelfde jaar liep ze bij de EK in München naar de derde plaats met een eindtijd van 2.28.52. 'Strijdmarathon' Haar keuze voor Boston als vierde marathon is een bewuste geweest. "Vanwege het parcours", vertelt Brinkman. "Het gaat veel omhoog en omlaag. En het is een marathon zonder pacers (tempomakers, red.), waardoor er niet keihard gelopen wordt. Het wordt daardoor meer een strijdmarathon en dat ligt me wel." Naast marathons doet Brinkman namelijk ook aan trailrunnen. Die duurlopen over onverharde parcoursen op geaccidenteerd terrein geven haar de ervaring die ze in Boston goed kan gebruiken. "Ik denk wel dat ik hier in het voordeel ben ten opzichte van vrouwen die alleen marathons over vlakke parcoursen lopen. De heuvels geven toch een andere belasting op je benen." Bovendien kan ze de ervaring van een 'strijdmarathon' goed gebruiken. "Ik verwacht dat het bij de Olympische Spelen in Parijs ook geen hele snelle marathon wordt, maar wel één met strijd."

De marathon in Boston behoort tot de zogenaamde majors. Samen met New York, Chicago, Londen, Berlijn en Tokio wordt deze marathon gezien als een van de grootste zes wedstrijden van het jaar. "Nu ik hier ben, merk ik wel hoe groot deze wedstrijd is. De hele stad staat in het teken van de marathon, nog veel meer dan dat vorig jaar in Rotterdam het geval was", vertelt Brinkman. Door de organisatie is Brinkman als 21ste gerangschikt bij de vrouwen. "Ook dat geeft weer aan hoe groot deze marathon is. Ik kom hier in het hotel allemaal loopsters tegen die ik zelf volg op sociale media. Nu zie ik ze voor het eerst in het echt." Olympische kwalificatie geen doel op zich In Boston kan Brinkman zich al plaatsen voor de Spelen van Parijs. Vanwege het heuvelachtige parcours en omdat de start- en finishplek niet op dezelfde plek zijn en er mogelijk een windvoordeel is, wordt in Boston niet de olympische tijdslimiet gebruikt. Een plek bij de eerste vijf in de uitslag volstaat daarom voor olympische kwalificatie.

Tien jaar na de bomaanslag Tien jaar geleden werd de Boston Marathon opgeschrikt door een bomaanslag. Twee broers lieten nabij de finish bommen ontploffen. Daarbij kwamen drie toeschouwers om het leven en vielen 260 gewonden. Afgelopen zaterdag werden de slachtoffers herdacht met een ceremonie. En op Netflix kwam deze week een serie over de aanslag uit. "Het was natuurlijk heel heftig dat zoiets bij een marathon kon gebeuren", zegt Brinkman. "Nu merk ik er in Boston weinig van. Er is volgens mij geen extra beveiliging bijvoorbeeld."