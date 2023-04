Opnieuw onrustig in Purmerend: explosie en brand bij woning

Bij een huis aan de Weverstraat in Purmerend is vannacht een explosie geweest. Na de ontploffing brak brand uit. Drie mensen zijn door de brandweer van een plat dak gehaald. Ze hadden rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.

Het is niet het eerste incident in de buurt. Afgelopen week waren er meerdere schietpartijen in Purmerend en in Middenbeemster werd vrijdag een brandbom tegen de deur van een huis gegooid. Omwonenden lieten aan NH Nieuws weten zich ernstige zorgen te maken over de 'wildwesttaferelen'.

Een 20-jarige man werd zaterdag in Amsterdam aangehouden als verdachte in het onderzoek naar de reeks geweldsincidenten. De politie zei toen meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.