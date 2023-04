Opnieuw incident in Purmerend: explosie en brand bij woning

In de Weverstraat in Purmerend is vannacht opnieuw een aanslag geweest. Rond 01.15 uur was er een explosie bij hetzelfde huis waar donderdagavond ook al een schietpartij was, schrijft NH Nieuws. Buurtbewoners spreken van een "flinke klap". Na de ontploffing brak brand uit. Drie mensen zijn door de brandweer van een plat dak gehaald. Ze hadden rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.

