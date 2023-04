Stemcomputerfabrikant claimt anderhalf miljard van Fox News vanwege lastercampagne

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware buigt zich maandag over de vraag of nieuwszender Fox News een schadevergoeding moet betalen aan het bedrijf dat stemcomputers leverde bij de presidentsverkiezingen in 2020. Fox News bleef herhalen dat er gefraudeerd was bij de verkiezingen en dat de stemcomputers onderdeel zouden zijn van een complot.

Dominion, de fabrikant van de stemcomputers, pikt dat niet en beschuldigt het tv-station van smaad. De fabrikant stelt dat ze bij Fox News wel degelijk wisten dat er niets mis was met die stemmachines en dat er sprake is van kwade opzet. Fox News beroept zich op de persvrijheid. Oud-president Trump beweerde immers dat er bij de verkiezingen van 2020 was gefraudeerd, een nieuwswaardig feit.

Bedreigingen

De stemcomputerfabrikant eist een schadevergoeding van ruim anderhalf miljard dollar. Dat bedrag is volgens het bedrijf genoegdoening voor inkomstenverlies, reputatieschade en ook voor de extra beveiliging die moet worden ingehuurd door de stroom aan bedreigingen die het bedrijf sinds de verkiezingen krijgt.

De hetze tegen stemcomputers, zoals de fabrikant dat dus ziet, begon nadat de Democraat Joe Biden werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Sydney Powell, de advocaat van verliezer Donald Trump, beweerde op Fox News dat de machines niet deugden en presentatoren bleven deze theorie vervolgens herhalen.