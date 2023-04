Lasterzaak Fox News uitgesteld, 'stemcomputerbedrijf overweegt schikking'

Het begin van een rechtszaak over de vraag of Fox News een lastercampagne voerde tegen een stemcomputerfabrikant is met een dag uitgesteld. Amerikaanse media melden dat achter de schermen wordt gesproken over een schikking.

Het proces zou vandaag beginnen, maar de rechtbank heeft laten weten de start van de zaak 24 uur uit te stellen. Fabrikant Dominion eist anderhalf miljard dollar omdat Fox News bleef herhalen dat er gefraudeerd was bij de presidentsverkiezingen in 2020 en dat de stemcomputers van Dominion onderdeel waren van een complot.

Dominion stelt dat ze bij Fox News wel degelijk wisten dat er niets mis was met die stemmachines en dat er sprake is van kwade opzet. Fox News beroept zich op de persvrijheid. Oud-president Trump beweerde immers dat er bij de verkiezingen van 2020 was gefraudeerd, een nieuwswaardig feit.

Fox-eigenaar: 'Trump-mythe'

Achter de schermen bij de rechts-conservatieve nieuwszender werden Trumps aantijgingen overigens belachelijk gemaakt, zo is gebleken uit rechtbankstukken. Eigenaar Rupert Murdoch noemde het in privé-e-mails "een Trump-mythe dat de verkiezingsuitslag gestolen is". Er is nooit bewijs gevonden voor grootschalige fraude met stemmen.