Van der Vaart schrikt van Ajax-jeugd: 'Valt tegen, zie niemand die het gaat halen'

Dit artikel is een verslag van gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal.

Als betrokken oud-Ajacied hoort hij natuurlijk weleens wat. "Het is onrustig", stelt Rafael van der Vaart in Studio Voetbal over de situatie bij Ajax, waar veel verschuivingen zijn op technisch vlak. "Maar ik hou er niet van dat dan hier op tafel te gooien als ik iets hoor."

In Studio Voetbal wordt de leegloop in de organisatie bij Ajax besproken en wordt ook het niveau van de jeugd bij Ajax onder de loep genomen door Rafael van der Vaart. - NOS

Maurits Hendriks, sinds vorig jaar Chief Sports Officer (CSO) bij Ajax en verantwoordelijk voor de jeugdopleiding, liet aan Studio Voetbal weten verrast te zijn door het vertrek van Ouaali. Arno Vermeulen snapt het vertrek van Ouaali wel.

"Hij heeft het prima gedaan als leider van de jeugd", zegt Vermeulen. "Dan krijg je interesse uit het buitenland. Kijk naar John van den Brom, Co Adriaanse, Danny Blind, Jan Olde Riekerink. Die hebben die functie ook bekleed. Allemaal carrière gemaakt. Ouaali kan ook een stap maken. Marciano Vink en Fred Grim worden genoemd als opvolgers."

'Nordsjælland speelde Ajax helemaal zoek op Future Cup'

Van der Vaart uit zijn zorgen over het niveau van de jeugd bij Ajax. "Ik kijk vooral naar voetbal", zegt de oud-jeugdspeler van de Amsterdammers. Op Tweede Paasdag zag hij de JO17 van Ajax in de finale van het internationale jeugdtoernooi de Future Cup op De Toekomst met 3-0 verliezen van het Deense FC Nordsjælland.

"Nordsjælland speelde Ajax helemaal zoek", zegt Van der Vaart. "Ik zie bij Ajax geen talent lopen dat het over twee, drie jaar gaat halen. Dat had je vroeger veel meer. Dat valt me zo tegen. Ook wat er nu doorkomt vanuit de jeugd. Het is een probleem dat langer speelt. Ik snap dat er in de jeugd iets moet veranderen."

