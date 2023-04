Bendsneyder rijdt in Texas naar unieke podiumplaats: 'Deze is voor opa'

"Het was een lange weg om tot hier te komen. Daarom ben ik zo emotioneel. Ik dank mijn ouders en mijn opa, hij heeft me vandaag geholpen."

"Om eerlijk te zijn, heb ik niet veel woorden hiervoor", zei een geëmotioneerde Bendsneyder. "Mijn grootvader is twee dagen geleden overleden. Dit is voor hem."

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft voor het eerst in zijn carrière het podium gehaald in de Moto2-klasse. De 24-jarige Rotterdammer kwam bij de GP Americas in Texas als derde over de finish.

Bendsneyder had in de kwalificatie al laten zien dat hij goed in vorm was met zijn beste resultaat van het seizoen. Hij mocht zondag vanaf de vierde plaats, op de tweede rij, vertrekken.

Hij kon die positie niet omzetten naar een goede start en viel terug naar de veertiende plaats. Daarna begon zijn opmars. De coureur van het Pertamina Mandalika-team ging de ene na de andere concurrent voorbij. In de laatste bocht won Bendsneyder nog drie posities en werd hij als derde afgevlagd, achter winnaar Pedro Acosta uit Spanje en de Italiaan Tony Arbolino.

Bendsneyder stond in de Moto3 al wel twee keer op het podium. In 2016, zijn debuutjaar, werd hij twee keer derde.

Veijer pakt punten in Moto3

In de Moto3 was er in Texas nog meer Nederlands succes. De 18-jarige Collin Veijer reed voor de tweede keer in drie races in de punten. In de seizoensopening werd hij twaalfde, dit keer werd hij dertiende.

In de MotoGP ging de overwinning naar Álex Rins. De Spanjaard, vanaf de tweede plaats gestart, reed onbedreigd naar de zeventiende zege uit zijn loopbaan.