AZ tankt vertrouwen voor Europese klus met eenvoudige uitzege op Fortuna

De ploeg van trainer Pascal Jansen loopt momenteel niet over van het zelfvertrouwen, maar de overwinning in Sittard zal AZ een prettig gevoel geven met het oog op de return tegen Anderlecht. AZ moet donderdag op eigen veld een 2-0 verlies zien weg te werken.

AZ heeft zich enigszins hersteld van de midweekse nederlaag tegen Anderlecht in de Conference League. De Alkmaarders boekten in de eredivisie een verdiende overwinning bij Fortuna Sittard dankzij goals van Jens Odgaard, Milos Kerkez en Vangelis Pavlidis: 0-3.

Zonder oogstrelend te spelen had AZ de wedstrijd onder controle. Aanvaller Myron van Brederode, die net als tegen Anderlecht de niet fitte Jesper Karlsson in de basis verving, zag een schot worden geblokt en ook Odgaard rook met een gemist schot van dichtbij aan de openingstreffer.

Odgaard was in de 24ste minuut wel trefzeker. De Deen schatte een pass door het midden van Tijjani Reijnders goed in en gleed de bal vervolgens diagonaal langs Fortuna-doelman Ivor Pandur in de verre hoek.

AZ hield de overhand en kwam vlak voor rust op 0-2 dankzij Kerkez. De Hongaar dribbelde vanaf eigen helft richting het doel van Fortuna en werd daarbij, tot ontsteltenis van trainer Julio Velázquez, nauwelijks gehinderd door een speler van Fortuna.

Kerkez zag ondertussen zijn kans schoon en rondde zijn fraaie rush af met een geplaatst schot in de hoek.

Pavlidis scoort weer

In de tweede helft zocht AZ rustig verder naar goals en speelde Fortuna weinig klaar. Pavlidis miste oog-in-oog met doelman Pandur, maar kon vlak voor tijd alsnog zijn twaalfde eredivisiegoal beschrijven, nadat de momenteel wat moeilijk scorende Griek het eindstation was geweest van een vloeiende AZ-aanval.

Daarmee speelde AZ het chagrijn van de afgelopen periode van zich af (vier duels zonder overwinning) en lijkt het klaar voor een Europese comeback op donderdag.