Ajax maakt het zichzelf onnodig moeilijk tegen Emmen, dure kaart Álvarez

Ajax heeft door een overwinning op FC Emmen (3-1) de tweede plek in de eredivisie weer overgenomen van PSV. Maar de Amsterdammers maakten het zichzelf in meerdere opzichten onnodig moeilijk in aanloop naar de cruciale dubbel (competitie en bekerfinale) tegen de Eindhovenaren. Zo vertaalde het frustrerende seizoen voor Ajax zich in een tiende gele kaart voor Edson Álvarez, een negatief clubrecord. Bovendien moet de Mexicaan het eerstvolgende treffen met PSV vanwege een schorsing missen, volgende week zondag in Eindhoven.

Álvarez' ietwat verguisde landgenoot Jorge Sánchez verzachtte op zijn beurt de pijn voor de Amsterdammers een beetje, door voor rust de hoofdrol op te eisen met een goal en een assist. Na een kluts via Álvarez schoof Sánchez na een furieuze openingsfase van Ajax de 1-0 binnen en zijn assist op Steven Bergwijn was daarna ook precies goed. Waarschuwing Emmen FC Emmen, dat tegen degradatie strijdt, had vlak voor die tweede Amsterdamse goal nog een waarschuwing uitgedeeld met een wilde poging van Richairo Zivkovic (ex-Ajax) over. En na rust was het wel raak, toen Ole Romeny basisdebutant Jorrel Hato eenvoudig uitspeelde en Jeremy Antonisse bediende (2-1).

Edson Álvarez protesteert bij scheidsrechter Marc Nagtegaal - ANP

Gezien de kansen voor Ajax was het een wonder dat het na een uur spelen nog een wedstrijd was, maar het veldoverwicht vertaalde zich mede door een aantal knappe reddingen van Mickey van der Hart (ook al ex-Ajax) niet in een hogere score. Naast de opgebloeide Sánchez en de moeilijk scorende Bergwijn die zijn goaltje toch weer meepikte, had Ajax-trainer John Heitinga ook weer een basisplaats ingeruimd voor de ook al niet even overtuigende Oostenrijker Florian Grillitsch. De nieuwe technisch directeur Sven Mislintat zag vanaf de tribune dat onder anderen de dure aankopen Brian Brobbey (die nog wel inviel) en Calvin Bassey zich zaten te verbijten op de bank. Applaus en afscheid voor Haller Er werd nog wel geklapt voor Sébastien Haller, de eredivisietopscorer die Ajax afgelopen zomer als kampioen verliet voor Borussia Dortmund. Op zijn plaats speelt nu Dusan Tadic, die tien minuten voor tijd de bevrijdende 3-1 maakte. Tegen Emmen.

Sébastien Haller neemt afscheid van Ajax - ANP