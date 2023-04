PSV moeizaam langs Volendam, vizier gaat nu op de krakers tegen Ajax

PSV speelt op 23 april (eredivisie) en 30 april (finale KNVB-beker) tegen Ajax, dat vanavond om 20.00 uur tegen FC Emmen speelt en in punten weer op gelijke hoogte kan komen.

De ploeg van Ruud van Nistelrooij behoudt daarmee de tweede plaats in de eredivisie, maar het spel zal de trainer minder vrolijk stemmen. Anderzijds telt voor Van Nistelrooij maar één ding: winnen.

PSV kan met zijn negende overwinning in elf officiële duels het vizier op de komende twee krakers tegen Ajax richten. De Eindhovenaren wonnen in de eredivisie na een efficiënte eerste helft en een uiterst moeizame tweede helft met 3-2 bij FC Volendam.

PSV sloeg toe toen het aanvalslustige Volendam de bal verspeelde en Joey Veerman het veld overstak. De Volendammer bediende met een fraaie pass Guus Til, die niet zelfzuchtig was en direct de vrijstaande Luuk de Jong aanspeelde: 0-1.

Volendam kwam vervolgens beter in het duel en rook aan een voorsprong toen Henk Veerman in de zestien een volley rakelings naast schoot. Maar het toegenomen zelfvertrouwen deed de thuisploeg de das om.

Met de weer fitte Jarrad Brantwaithe in de basis en de gepasseerde Ibrahim Sangaré op de bank (de voorkeur ging naar Érick Gutiérrez) kreeg PSV de eerste kansen van de wedstrijd via Luuk de Jong en Xavi Simons.

Eerst was het Xavier Mbuyamba die na 55 minuten uit een corner bij de tweede paal de aansluitingstreffer binnenkopte. Til deed vervolgens weer wat terug met de 1-3 voor PSV door de bal op aangeven van Gutiérrez binnen te knikken.

Drie goals in zes minuten

Ook bij de 0-2 was Veerman betrokken. De geboren Volendammer bezorgde met een lange trap de bal bij Bakayoko, waarna Til met een fraaie diagonale bal binnenschoot.

Van Nistelrooij greep in door de verdedigende linies te versterken met het inbrengen van Sangaré voor Til. Maar Volendam bleef komen en was via Calvin Twigt en Gaetano Oristanio dicht bij de gelijkmaker.

Veerman had voor PSV nog de bevrijdende vierde treffer op zijn schoen, maar schoot alleen voor doelman Filip Stankovic over.