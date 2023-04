Feyenoord kan titelfeest voorzichtig plannen na simpele zege op Cambuur

Feyenoord heeft zich tussen de Europese duels met AS Roma door niet bovenmatig hoeven inspannen in de eredivisie. Door een eenvoudige zege op de gedoodverfde degradant SC Cambuur (0-3) is het kampioenschap voor de Rotterdammers weer wat dichterbij gekomen.

Cambuur lijkt op zijn beurt te wachten tot het uit zijn lijden verlost is. Elf punten achterstand op een veilige klassering in combinatie met de dramatische vorm waarin het elftal van trainer Sjors Ultee steekt, biedt weinig hoop meer voor het competitieslot.

Een knullig eigen doelpunt van Calvin Mac-Intosch was misschien wel typerend voor de staat van Cambuur.

De vijfde nederlaag op rij had nog stukken groter uit kunnen vallen als Feyenoord voor rust al wat scherper geweest was. Maar met het bomvolle programma in het achterhoofd zullen de Rotterdammers al blij genoeg zijn dat er geen schade werd opgelopen op het kunstgras in Leeuwarden.

Bekijk hieronder de reacties van Arne Slot, Orkun Kökcü, Santiago Giménez en Alex Bangura: