Herlings derde bij GP Trentino, Prado zegeviert en loopt uit in WK-stand

Jeffrey Herlings wordt derde bij de GP van Trentino en ziet Jorge Prado - die de GP op zijn naam schrijft - verder uitlopen in de WK-stand. - NOS

Herlings ging in de eerste manche al in de eerste bocht onderuit, was veroordeeld tot een inhaalrace en werd vanaf de 31ste plaats nog knap 9de.

Ook in de tweede manche raakte de KTM-coureur achterop, maar na een knappe inhaalrace meldde hij zich voorin en in de elfde ronde passeerde hij Renaux en Prado om de leiding in het vervolg niet meer af te staan.

Herlings zakt plekje in WK-stand

Prado pakte 45 punten en blijft leider in de WK-stand met 201 punten. Renaux nam de tweede plaats van Herlings over. De Fransman heeft 184 punten, 9 meer dan Herlings.

Glenn Coldenhoff eindigde als zesde in de GP van Trentino. Hij werd achtste in de eerste manche en zesde in de tweede.