Van der Poel tipte Gold Race-winnaar Pogacar om op Keutenberg aan te vallen

Dat Tadej Pogacar op de Keutenberg zijn beslissende aanval plaatste in de Amstel Gold Race, was bepaald geen toeval. De Sloveen kreeg die tip drie dagen geleden van niemand minder dan Mathieu van der Poel. "Hij heeft me een berichtje gestuurd om te zeggen dat ik daar moest aanvallen", zegt Pogacar. "De Keutenberg was de zwaarste klim hier, die het beste bij mij past. Ik zal hem bedanken voor zijn tip." Na de Keutenberg was er nog liefst 28 kilometer te koersen. Met groot machtsvertoon soleerde Pogacar naar de zege in Zuid-Limburg. De jonge Ier Ben Healy kwam nog even dicht bij de Sloveen, die alle andere 'concurrenten' op meer dan twee minuten reed. Het was pas de derde keer dat Pogacar op Nederlandse bodem koerste. Alleen in 2019 reed hij de Amstel Gold Race. Hij moest toen afstappen in de door Van der Poel gewonnen editie.

Door zijn beperkte ervaring in Nederland kende Pogacar de 33 hellingen in de Amstel Gold Race niet bij naam. De tip van Van der Poel, die wel parcourskennis bezit, kwam dan ook goed van pas voor de tweevoudig Tour-winnaar. Al voor de Gold Race vertelde Pogacar over de vriendschappelijke band die hij onderhoudt met Van der Poel. "We houden allebei van aanvallend koersen. Het scheelt dat we niet hetzelfde type renner zijn, we zijn geen echte concurrenten. Dat maakt het wat makkelijker. Hij is een coole gast." Afloper Pogacar won de Amstel Gold Race met overmacht, maar toch kende hij onderweg angstige momenten. Hij ging al op 90 kilometer van de streep in de aanval, maar reed kilometers lang met een afloper (een langzaam leeglopende band) in de kopgroep. "Ik was wat gefrustreerd, want we hadden lange tijd geen ploegleidersauto's achter ons", vertelde Pogacar. Doordat het peloton steeds maar een halve minuut achter de kopgroep reed, mochten er geen auto's tussen.

Pogacar na de finish omringd door fotografen en publiek - ANP