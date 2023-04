Topfavoriet Pogacar wint Amstel Gold Race na solo van 28 kilometer

Met een indrukwekkende solo van 28 kilometer heeft Tadej Pogacar zijn favorietenrol in de Amstel Gold Race meer dan waargemaakt. De 24-jarige Sloveen won de heuvelklassieker over 253 kilometer met 33 hellingen met vlag en wimpel. Op een druilerige dag in Zuid-Limburg reed de tweevoudig winnaar van de Tour de France zeer aanvallend. Al op 90 kilometer van de finish zat de kopman van UAE Emirates mee in een kopgroep van elf. De Sloveen werd nog even gehinderd door een lekke band, maar dunde vervolgens met versnellingen het groepje langzaam maar zeker uit en reed het laatste half uur alleen naar een prachtige zege. Geen Van der Poel en Van Aert De 57ste editie van de grootste Nederlandse koers kende zo zijn gedroomde winnaar. De erelijst van de Amstel Gold Race werd de laatste jaren toch al opgesierd door grote namen als Mathieu van der Poel (2019) en Wout van Aert (2021). De Nederlander en de Belg ontbraken vandaag aan de start in Maastricht.

De renners druppelden na de zware koers één voor één over de finish, alsof het een zware bergetappe in de Tour betrof. De 22-jarige Ier Ben Healy eindigde verrassend als tweede, voor de Brit Tom Pidcock. De Nederlandse renners deden geen moment mee om de overwinning en ook de anders zo machtige Jumbo-Visma-ploeg reed continu achter de feiten aan. Pogacar en Pidcock vroeg ten aanval De koers in Zuid-Limburg ontbrandde op 90 kilometer van de finish. Pogacar en Pidcock zaten mee in een kopgroep die ontstond na een demarrage van de Belg Tosh Van der Sande van Jumbo-Visma.

De Nederlandse ploeg was echter niet vertegenwoordigd toen er even later een kopgroep van elf man ontstond. Lars van den Berg van Groupama-FDJ was de enige Nederlander die wel mee was. Pogacar en Pidcock zaten ook in de kopgroep, die niet meer dan een minuut voorsprong kreeg. Met nog 50 kilometer te gaan, werd het peloton opgeschrikt door een flinke valpartij. Meerdere renners gingen in een bocht heuvelaf hard onderuit en de groep werd gereduceerd tot een mannetje of 25. Demarrage na fietswissel Doordat het verschil tussen kopgroep en peloton lange tijd zo klein was, mochten de ploegleiderswagens er niet tussen en reed Pogacar lange tijd op een aflopende band. Pas na de valpartij in het peloton kon hij zijn fiets wisselen, waarna de Sloveen snel weer kon aansluiten bij de kopgroep. Vervolgens viel hij op 35 kilometer van de finish aan en konden alleen Pidcock en Healy zijn wiel houden. Het trio breidde zijn voorsprong gestaag uit.

Het beslissende moment in de koers: op de Keutenberg rijdt Pogacar weg bij Pidcock. - ANP