IS doodt tientallen Syriërs bij hun zoektocht naar kostbare truffels

Tijdens hun zoektocht naar truffels zijn in Syrië 26 mensen gedood door strijders van IS, melden Syrische media. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn daarbij zowel burgers als militairen gedood. De groep werd aangevallen in de buurt van Hama, in het westen van het land.

Het verkopen van truffels zorgt voor een welkome bijverdienste voor Syriërs. Syrië kampt met een ernstige economische crisis en het grootste gedeelte van de bevolking leeft in armoede. Een kilo truffel levert op sommige plekken in Syrië haast een half maandsalaris op.

Het zoeken naar truffels is de laatste jaren erg gevaarlijk geworden. De truffelverzamelaars gaan op zoek op afgelegen plekken, bijvoorbeeld in de woestijn. Dat maakt hen een makkelijk doelwit voor groepen IS-strijders die zich hebben teruggetrokken in die gebieden. Burgers die op zoek gaan naar truffels nemen daarom vaak beveiliging mee, zoals militairen.

Landmijnen en ontvoeringen

Het gevaar voor de truffelzoekers schuilt niet alleen in een aanval van IS-strijders. Ook achtergelaten landmijnen vormen een groot risico. Door ontploffende mijnen kwamen volgens staatspersbureau SANA vorige week zaterdag zes mensen om. Een dag later berichtte SANA dat er nog eens zes doden waren gevallen bij de truffeljacht. Ook daarbij ging het volgens het persbureau om een door IS achtergelaten mijn die explodeerde.

Verder lopen de truffelzoekers het risico ontvoerd te worden door leden van IS. Voor hun vrijlating wordt vervolgens losgeld gevraagd. Soms worden de gekidnapte truffeljagers uiteindelijk alsnog omgebracht. In februari werden 53 mensen gedood die truffels aan het verzamelen waren. Ook daarbij ging het voornamelijk om burgers, maar er waren ook enkele militairen van het Syrische regeringsleger bij, meldde het Syrisch observatorium. Volgens de organisatie hebben IS-aanhangers dit jaar al ruim honderd slachtoffers gemaakt.