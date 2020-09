Wawrinka heerst op Roland Garros in duel der grandslamkampioenen

Murray en Wawrinka troffen elkaar drie jaar geleden in Parijs voor het laatst op gravel. Die halvefinalepartij werd in vijf sets gewonnen door de Zwitser. Door een slepende heupblessure had Murray sindsdien niet meer op gravel gespeeld.

Stan Wawrinka is op Roland Garros ten koste van Andy Murray doorgedrongen tot de tweede ronde. De Zwitser liet in het duel der drievoudig grandslamkampioenen de Brit kansloos: 6-1, 6-3, 6-2.

Wawrinka, de kampioen van 2015, hoefde niet diep te gaan en klaarde de klus in honderd minuten.

Italiaanse tiener klopt Goffin

Voor David Goffin is Roland Garros al na één ronde voorbij. De Belgische nummer twaalf van de wereld was niet opgewassen tegen de 19-jarige Italiaan Jannick Sinner: 5-7, 0-6, 3-6.

Normaal gesproken wordt Roland Garros in mei onder een lentezon afgewerkt, maar dat ging vanwege het coronavirus niet door. Het herfstweer in Parijs is even wennen voor de spelers.