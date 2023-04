Marathonkampioene Luijten is vooral blij voor haar ernstig zieke vader

Luijten ging als favoriete voor de nationale titel van start en maakte die rol helemaal waar. Ze liep vorig jaar in haar eerste marathon naar 2.36.34. Daar haalde ze dus veel vanaf. "Ik ben ook heel blij dat het gelukt is. Ik ging voor een tijd van 2.32 en dat het dan nog veel sneller is, is mooi."

Het feit dat haar ernstig zieke vader langs de kant meefietste en getuige was van haar mooiste atletiekprestatie deed haar enorm veel. "Laten we hopen dat hij er volgend jaar ook weer bij is, maar dat weten niet", zei de winnares van de NK bij de vrouwen.

Luijten, die eerder vijf jaar studeerde en trainde in het Amerikaanse Portland, liep de laatste tien kilometer op pure wilskracht. "Vanaf 34 kilometer was het heel zwaar, toen was mijn maatje eruit."

Rond Kerst kreeg haar familie slecht nieuws. "Toen hoorden we dat het mis was met mijn vader. We zaten de week rond Kerst in het ziekenhuis. Daarna begon de voorbereiding. Hardlopen geeft me veel afleiding. Mijn vader vindt het mooi, fietst altijd mee. Hij was vroeger toproeier. Van hem heb ik dat fanatieke."

NK-zilver Koreman achter Nageeye

Bij de mannen was Abdi Nageeye, derde in de marathon, een klasse apart in de NK-strijd. Hij veroverde zijn vierde nationale titel. Titelverdediger Khalid Choukoud ontbrak, omdat hij als moslim een marathon in de vastenperiode te risicovol vond.

Lange tijd leek Björn Koreman naar het zilver te lopen, maar hij zakte in de tweede helft van de marathon helemaal weg. Roy Hoornweg veroverde uiteindelijk met een dik persoonlijk record van 2.13.19 zilver. Het brons was voor de op de marathon debuterende Stan Niesten in 2.14.26.