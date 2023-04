Roeblev wint in Monte Carlo eerste masterstitel na mentale inzinking Rune

Andrej Roeblev heeft in Monte Carlo eindelijk zijn eerste mastertitel te pakken. De Russische tennisser sloeg in de finale direct toe toen de Deen Holger Rune door nervositeit het karwei niet kon klaren: 1-6, 7-5, 7-5.

De 25-jarige Roeblev pakte in zijn loopbaan al twaalf ATP-titels (hij verloor ook zes finales), maar nog nooit een uit de prestigieuze 1000-categorie, zoals de masterstoernooien ook worden genoemd.

Hij stond wel twee keer eerder in een mastersfinale: in 2021 verloor hij in Monte Carlo van Stefanos Tsitsipas en in Cincinnati van Alexander Zverev.

Rune slaat ballen Middellandse Zee in

Het leek aanvankelijk weer mis te gaan voor Roeblev toen de 19-jarige Rune in de derde set met 4-1 leidde en ook een breekpunt kreeg voor 5-1.

De Deen staat bekend om zijn geweldige tennis, en heeft ook al een masterstitel achter zijn naam, maar bezit op de baan ook een wisselvallig karakter. En dat liet Rune in Monte Carlo andermaal zien. Hij hield zijn niveau niet vast en liet Roeblev terugkomen.