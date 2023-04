Gold Race-winnares Vollering: 'Kan het nog niet helemaal geloven, geloof ik'

"Ik zag dat het uit elkaar lag op de Cauberg", legt ze uit. "Ik voelde me goed, ik hoefde mezelf niet op te blazen. En dan even wachten tot het tempo er ietsje uit ligt, en dan gaan. Ik dacht heel eventjes dat ik te vroeg was gegaan, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval."

De afgelopen twee edities moest ze genoegen nemen met de tweede plaats in de Amstel Gold Race, maar bij haar derde podiumplaats mocht Demi Vollering de hoogste trede beklimmen. "Yes! Eindelijk, ja! Ik kan het zelf nog niet helemaal geloven, geloof ik."

Waar veel rensters door de kou bevangen de eindstreep haalden, had Vollering zich redelijk warm weten te houden. "Zeker die afdaling naar de Cauberg toe is superkoud. Ik reed bijna de hele wedstrijd met mijn Gabba (een soort regenjasje, red.) aan. Dus ik bleef aardig warm. Die heb ik pas op het allerlaatst uitgedaan. Ik denk dat dat hielp. En ik doe het normaal goed in de kou. Dat probeerde ik ook in mijn achterhoofd te houden."

Benen Van Vleuten 'blok beton'

Dat kon Annemiek van Vleuten, in haar allerlaatste Amstel Gold Race, de winnares niet nazeggen. "Ik voelde halverwege al dat ik de benen vandaag niet had. Mijn benen waren gewoon geblokkeerd, in die regen. Ik had niet verwacht dat het zo koud zou worden. Mijn benen waren echt een blok beton."