Almere City stelt met winst bij ADO promotiefeestje PEC Zwolle nog even uit

PEC Zwolle moet nog even wachten op het promotiefeestje in de Keuken Kampioen Divisie. Bij een nederlaag van Almere City bij ADO Den Haag hadden de champagneflessen ontkurkt kunnen worden, maar de nummer drie van de eerste divisie won het uitduel met 2-3.

Amper bekomen van de schrik kreeg Almere City meteen al een tweede treffer om de oren. Mario Bilate kopte een hoekschop terug, waarna Titouan Thomas alleen nog maar zijn been hoefde te strekken om de marge te verdubbelen: 2-0.

Nog voor de rust vond Almere City aansluiting. Op aangeven van Duijvestijn kwam Kornelius Hansen oog in oog te staan met doelman Sonny Stevens, die het duel verloor. Even later schoot, weer na voorbereidend werk van Duijvestijn, Stije Resink rakelings over.

Diezelfde Resink stond onmiddellijk na de pauze aan de basis van de gelijkmaker. Hij stuurde Hansen weg op de linkerflank, waarna de meegekomen rechtsachter Hamdi Akujobi de voorzet hard inschoot: 2-2. De kentering in het duel was een kwartier later compleet toen Duijvestijn na een één-twee met Hansen met een geplaatst schot de verre hoek vond: 2-3.