Huifkar en paarden belanden in sloot in Berlicum

Een huifkar en twee paarden zijn vanmiddag in een sloot beland in het Brabantse dorp Berlicum. De persoon op de bok kwam ook in het water terecht maar raakte niet gewond, schrijft Omroep Brabant.

Er zaten geen passagiers in de huifkar. De paarden zijn met behulp van de brandweer uit de sloot gehaald. Brandweerlieden hadden touwen vastgemaakt aan de dieren. De brandweer kon daarna een van de paarden aan kant trekken. Het andere paard zat vast in de modder, raakte uitgeput en moest met een kraan uit het water worden getakeld.

De paarden zijn opgehaald en worden gecontroleerd door een veearts. De eigenaar van de paarden zei tegen een fotograaf dat de dieren waarschijnlijk schrokken van een landbouwvoertuig dat de huifkar passeerde.