Dragqueens vervroegen voorleesmiddag, demonstranten komen te laat

Dankzij een ingreep van de organisatie is de voorleesmiddag van dragqueens in Rotterdam ongestoord verlopen. Met het oog op de aangekondigde protesten besloot de organisatie in stilte het voorlezen met een aantal uur te vervroegen.

In plaats van om 14.00 uur begon het voorlezen al om 10.30 uur. Toen enkele honderden actievoerders, onder wie tientallen tegenstanders van het evenement, 's middags alsnog arriveerden bij Theater LantarenVenster, was de activiteit al afgelopen. Het theater zegt de voorstelling te hebben vervroegd om ouders en kinderen niet bloot te stellen aan de protesten.

Een klein aantal demonstranten was desondanks al bij het theater aanwezig. De twee dragqueens kwamen na het voorlezen hand in hand uit het theater. Zij kregen een ei naar zich toe gegooid. Actievoerders die de dragqueens steunden, ontvingen ze met gejuich. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet duidelijk of dat een voor- of tegendemonstrant is.

Dreigende telefoontjes

In de aanloop naar de voorleesmiddag kwamen er van verschillende kanten dreigende telefoontjes binnen bij het theater. De conservatieve homo-belangenorganisatie De Roze Leeuw wilde demonstreren, evenals de jongerenafdeling van Forum voor Democratie. Aanhangers van BIJ1 wilden een tegendemonstratie houden.

Het theater kondigde toen al aan dat er maatregelen waren genomen om de middag goed en veilig te laten verlopen.

Incidenten

De laatste tijd is de lhbti-gemeenschap, inclusief dragqueens, meerdere keren slachtoffer geweest van geweld. In Groningen werden medewerkers van een dragshowbar mishandeld. En in Eindhoven werd een regenboogvlag van het COC-gebouw weggerukt. De demonstranten scholden de aanwezigen in het pand uit en probeerden de vlag in brand te steken.

In de Verenigde Staten liggen dragqueens ook onder vuur. Zo werd begin deze maand in de staat Tennessee op het laatste moment een wet opgeschort die drag shows verbiedt. Als die wet er was gekomen, mochten dragqueens niet meer optreden op openbare plekken of in de buurt van kinderen.

Ma'Ma Queen, een van de bekendste dragqueens van Nederland, vertelt in deze video over de toenemende kritiek en incidenten in het leven van een dragqueen: