Cillessen grijpt hoofdrol in door Vitesse gewonnen Gelderse derby: 1-4

De Oranje-international, eind maart nog onder de lat tegen Frankrijk en Gibraltar, ging twee keer gruwelijk in de fout. Alleen in de eerste helft kostte hem dat een doelpunt.

De zestigste Gelderse derby in eredivisieverband is een prooi geworden voor Vitesse. De Arnhemmers zegevierden met 1-4, mede door geschutter van NEC-doelman Jasper Cillessen.

NEC, zonder de nog niet fitte Oussama Tannane, had bijna een snel antwoord paraat. Elayis Tavsan stuitte echter op Vitesse-doelman Kjell Scherpen, die op slag van rust ook Ibrahim Cissoko van scoren afhield.

Bijna fatale uitworp

Na rust blunderde Cillessen opnieuw. Een uitworp van de keeper belandde zo in de voeten van Kozlowski, die op zijn beurt de lat raakte. Bero maakte in de rebound wel een goal, maar de in het spel betrokken Sankoh stond eerder buitenspel.

Nadat Lasse Schöne uit een vrije trap de paal had geraakt, liep Vitesse nog verder uit. Bart van Rooij (eigen doelpunt) en Ryan Flamingo zorgden voor de Arnhemse doelpunten. Tussendoor redde Dirk Proper de Nijmeegse eer.