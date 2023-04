Vanavond op tv: Felle strijd om Sudan • Onnodig leed varkens in slachthuizen • Marokko is verkrachtingen beu

Onnodig leed van varkens in slachthuizen

In Nederland slachten we ongeveer 45.000 varkens per dag. En ook voor het allerlaatste deel van hun leven zijn er dierenwelzijnswetten en regels waar slachthuizen zich aan moeten houden. Maar in de praktijk wordt het daar niet altijd even nauw mee genomen. De NVWA is verantwoordelijk voor de handhaving van die wetten en regels in slachthuizen, maar stond overtredingen jaren toe.