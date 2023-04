Wevers bekroont terugkeer na roerige periode met EK-goud op balk

Sanne Wevers heeft goud veroverd op de EK turnen in Antalya op het onderdeel balk. De turnster bekroonde zo haar rentree op internationaal niveau na een roerige periode.

Wevers, met haar 31 jaar een van de oudste deelnemers aan de EK, had zich als derde geplaatst voor de finale. Daarin noteerde ze een score van 13.800. De turnsters die na haar in actie kwamen, konden die score niet meer overtreffen.

Het zilver was voor de Italiaanse Manila Esposito (13.700) en de Hongaarse Szofia Kovacs pakte met dezelfde score het brons.

Roerige periode

Sinds de voor haar zo teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Tokio in 2021 kwam Wevers niet meer in actie op internationaal niveau. Haar vader en trainer Vincent Wevers mocht daar niet bij aanwezig zijn vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de geruchtmakende tuchtzaak rondom grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse turnsport. Later werd hij vrijgesproken.

Wevers overwoog na de Spelen van Tokio te stoppen, maar besloot uiteindelijk toch door te gaan met als doel de Spelen van Parijs in 2024. In oktober hervatte ze de training.

In Antalya was Vincent Wevers weer van de partij. Hij zag hoe zijn dochter een foutloze oefening neerzette. De olympisch kampioen van 2016 in Rio de Janeiro veroverde de tweede Europese titel uit haar carrière, de eerste was in 2018.