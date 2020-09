Vardy legt met Leicester sterrenensemble van Manchester City op de pijnbank

Leicester City heeft een royale en ruim verdiende 5-2 zege geboekt op Manchester City. Jamie Vardy scoorde in Manchester drie keer. Nathan Aké tekende voor zijn eerste treffer in het shirt van City, maar dat mocht niet baten voor het sterrenensemble van trainer Pep Guardiola.

Manchester City kende een goede start: Riyad Mahrez maakte de 1-0 met een kiezelhard schot. Tussen de 37ste en de 58ste minuut trof Vardy echter drie keer doel. De 1-1 en 3-1 kwamen tot stand uit strafschoppen, nadat Vardy zelf beide keren was onderuitgehaald in het strafschopgebied.

De 2-1 was een pareltje. De opbouw via Youri Tielemans en Timothy Castagne was al mooi, het tikje van Vardy achter het standbeen langs was nog mooier.