Belg Abdi voor de tweede keer winnaar Rotterdam Marathon, Nageeye derde

Bashir Abdi heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de NN Rotterdam Marathon gewonnen. De 34-jarige Belgische atleet finishte op de Coolsingel in een tijd van 2 uur, 3 minuten en 48 seconden. Daarmee bleef Abdi net boven zijn Europees record en parcoursrecord van 2.03.36 uit 2021.

Inhaalrace Nageeye

De Keniaan Timothy Kiplagat eindigde op enkele tellen als tweede (203.50). De Nederlander Abdi Nageeye vocht zich in de slotfase naar de derde plaats in 2.05.32. Hij moest na dertig kilometer de kopgroep laten gaan. Nageeye begon in de slotfase aan een inhaalrace die hem alsnog op het podium bracht.

Nageeye won vorig jaar als eerste Nederlander in Rotterdam. Toen betekende zijn 2.04.56 een Nederlands record. Nageeye veroverde zondag zijn vierde Nederlandse marathontitel.

Bij de vrouwen zegevierde Eunice Chumba. De voor Bahrein uitkomende geboren Keniaanse finishte op de Coolsingel in 2.20.31, ruim boven het parcoursrecord van 2.18.58 van de Ethiopische Tiki Getana uit 2012. De tweede plaats ging naarTesfu Teklegergisch Dolshi uit Eritrea in 2.21.35.

