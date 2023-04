Ruim 130 foutparkeerders bij marathon Rotterdam weggesleept

Boa's van de gemeente Rotterdam hebben afgelopen nacht samen met een bergingsbedrijf ruim 130 auto's weggesleept die fout geparkeerd stonden. De voertuigen stonden langs de hele route van de marathon.

Chauffeurs van een bergingsbedrijf uit Rijswijk zijn van 01.00 tot 08.00 uur bezig geweest met het wegslepen. "Wij hebben zelf elf wagens die kant op gestuurd. Er moesten nog zes voertuigen van onze collega's uit Utrecht aan te pas komen om alles voor elkaar te krijgen", zegt de woordvoerder van het bedrijf.

Alle auto's stonden op plekken waar afgelopen week parkeerverboden waren ingesteld die met borden waren aangegeven, schrijft Rijnmond. Volgens de woordvoerder van het bedrijf zijn Rotterdammers echter behoorlijk hardleers. "Het valt me ieder jaar weer vies tegen hoeveel het er zijn. Het waren er nu bijna net zo veel als vorige keer. Mensen moeten echt beter opletten waar ze hun auto neerzetten."

Tegen betaling ophalen

De auto's zijn naar het terrein van het bedrijf in Rijswijk gebracht, omdat er in Rotterdam niet genoeg plek was voor alle auto's. Daar kunnen de eigenaren hun voertuig vandaag weer ophalen, ook al is het zondag.

"In overleg met de gemeente zijn we een dag extra open", zegt de woordvoerder uit. Wie zijn auto komt ophalen, moet 169 euro betalen.

De 42ste editie van de marathon van Rotterdam begon vanochtend om 10.00 uur en is live te volgen bij de NOS.