Indiase oud-politicus live op televisie doodgeschoten, omringd door politie-escorte

In het noorden van India is een oud-politicus tijdens een live-uitzending op televisie doodgeschoten. De voormalige parlementariër, Atiq Ahmed, was zelf verdachte in een moordzaak en werd samen met zijn broer door de politie in de stad Prayagraj geëscorteerd naar een medische controle. Ahmed, een bekende naam in het criminele milieu, werd in 2019 al eens veroordeeld voor ontvoering en werd nu verdacht van moord en mishandeling.

Op beelden is te zien dat Ahmed en zijn broer geboeid naar het ziekenhuis worden begeleid, omringd door agenten. Ze zijn druk in gesprek met journalisten, die het interview live uitzenden. Dan is te zien dat iemand een pistool trekt en van dichtbij Ahmed in het hoofd schiet, waarna hij zijn wapen leegt op het roerloze lichaam. Ook Ahmeds broer wordt hierbij fataal in zijn hoofd getroffen.

Bekijk hier het moment van de aanslag: