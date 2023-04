Felle strijd om controle Sudan, ziekenhuizen kunnen toestroom niet aan

Op meerdere plekken in Sudan wordt voor de tweede dag op een rij zwaar gevochten tussen rivaliserende groepen binnen de nationale strijdkrachten. Artsen melden dat zeker 56 burgers zijn gedood evenals minstens tientallen militairen. Vele honderden mensen zijn gewond geraakt door de geweldsuitbarsting. Ziekenhuizen kunnen de toestroom van slachtoffers niet aan, zegt het Rode Kruis van Sudan. Gewonden worden daarom ook naar andere plekken gebracht voor behandeling. Met name om de controle van hoofdstad Khartoem woedt een hevige strijd. De paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) beweert belangrijke militaire en civiele installaties te hebben ingenomen. Gisteren stelde de groep het presidentiële paleis te hebben bezet - maar het andere kamp spreekt deze claims tegen. Bekijk hier beelden van de strijd:

Op bevel van de autoriteiten is in het hele land het internet platgelegd, meldt het grootste telecombedrijf van Sudan tegen Reuters. Landelijke radio- en tv-stations waren sinds zaterdag stilgelegd; deze mediastations worden sinds 2019 door de RPF bewaakt. Inwoners van de stad houden zich schuil voor het geweld. "De enige geluiden hier zijn die van kogels, explosies en straaljagers", zegt een vrouw tegen The New York Times.

Afrika-correspondent Elles van Gelder "De situatie is angstaanjagend voor iedereen die ik per telefoon heb gesproken. Bij ieder gesprek met inwoners van Khartoem hoor je gevechten op de achtergrond. Een vrouw zei dat ze met de hele familie in het midden van het huis zit, want de ramen trillen haast constant vanwege alle explosies."

Gevechtsvliegtuigen voeren bombardementen uit op stellingen van de RSF. Onderhandelingen met opstandelingen zijn uitgesloten, meldt het leger in een verklaring. Op zijn beurt zegt de RSF door te vechten totdat de groep de volledige controle in handen heeft. Generaals in de clinch De couppoging begon gisteren. Onder leiding van generaal en vicepresident Mohamed Hamdan Dagalo, die bekendstaat als Hemedti, probeert RSF de macht over te nemen. Hij is een van de militaire leiders die meededen aan de coup van 2021. Sindsdien heeft een groep generaals de macht in het Afrikaanse land. Hemedti werd toen aangesteld als plaatsvervanger van president Abdel Fattah al-Burhan. Maar de twee generaals liggen met elkaar in de clinch over hoe de RSF onderdeel moet worden van het regeringsleger. Deze machtsstrijd is nu uitgelopen op een binnenlands conflict.

Links president Abdel Fattah al-Burhan en rechts generaal Hemedti - AFP

De spanningen tussen de rivaliserende generaals waren de afgelopen tijd al opgelopen. Daardoor zijn de gesprekken tussen burgergroepen en legerleiders over de vorming van een overgangsregering stil komen liggen. Bij de volksopstand van 2019 is toenmalig president Bashir afgezet. Er zou een democratische overgangsperiode komen. Maar de rivaliserende strijdgroepen binnen de nationale strijdkrachten hebben nooit plaatsgemaakt voor een gekozen regering. 'Egyptische militairen gevangengenomen' RSF-strijders beweren dat ze gisteren in het noorden van het land Egyptische militairen gevangen hebben genomen. Dat schrijft krant Sudan Tribune op basis van posts op sociale media. Egyptische militairen zouden daar gestationeerd zijn voor een legeroefening. Als de bewering van de RSF klopt, is er een kans dat Egypte betrokken raakt bij het conflict. Op de achtergrond speelt een ruzie tussen de twee buurlanden over een dam in de Blauwe Nijl.

Wat is de RSF? De Rapid Support Forces is een beruchte militie met naar schatting 100.000 leden. Het is in feite een voortzetting van groepering Janjaweed, die medeverantwoordelijk wordt gehouden voor genocide in de regio Darfur. Met steun van de Sudanese regering en met hulp van het regeringsleger schakelde Janjaweed andere strijdgroepen uit en ging over tot etnische zuiveringen. Niet-Arabische dorpen werden verwoest en inwoners werden vermoord of verdreven. Janjaweed-strijders achtervolgden vluchtelingen tot in Tsjaad en leverden daar ook strijd met het Tsjadische leger. Naar schatting van de VN zijn er tussen 2004 en 2007 tussen de 200.000 en 400.000 burgers vermoord in Darfur. Oud-president Bashir van Sudan is in 2008 aangeklaagd voor genocide in de regio door het Internationaal Strafhof.