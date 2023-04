Felle strijd om controle Sudan, tientallen burgers en militairen gedood

Op meerdere plekken in Sudan wordt voor de tweede dag op een rij zwaar gevochten tussen rivaliserende groepen binnen de nationale strijdkrachten. Artsen melden dat zeker 56 burgers zijn gedood evenals minstens tientallen militairen. Met name om de controle van hoofdstad Khartoem woedt een hevige strijd. De paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) beweert belangrijke militaire en civiele installaties te hebben ingenomen. Gisteren stelde de groep het presidentiële paleis te hebben bezet - maar het andere kamp spreekt deze claims tegen. 'Kogels, explosies en straaljagers' Inwoners van de stad houden zich schuil voor het geweld. "De enige geluiden hier zijn die van kogels, explosies en straaljagers", zegt een vrouw tegen The New York Times. Op bevel van de autoriteiten is in het hele land het internet platgelegd, meldt het grootste telecombedrijf van Sudan tegen Reuters. Bekijk hier beelden van de strijd:

In Sudan wordt nog steeds gevochten tussen het leger en een groep paramilitairen binnen het leger. Door het geweld zijn al zeker 56 burgers omgekomen, en bijna 600 gewond geraakt. De gevechten zijn in verschillende delen van het Afrikaanse land. - NOS

Gevechtsvliegtuigen voeren bombardementen uit op stellingen van de RSF. Onderhandelingen met opstandelingen zijn uitgesloten, meldt het leger in een verklaring. Op zijn beurt zegt de RSF door te vechten totdat de groep de volledige controle in handen heeft. Generaals in de clinch De couppoging begon gisteren. Onder leiding van generaal en vicepresident Mohamed Hamdan Dagalo, die bekendstaat als Hemedti, probeert RSF de macht over te nemen. Hij is een van de militaire leiders die meededen aan de coup van 2021. Sindsdien heeft een groep generaals de macht in het Afrikaanse land. Hemedti werd toen aangesteld als plaatsvervanger van president Abdel Fattah al-Burhan. Maar de twee generaals liggen met elkaar in de clinch over hoe de RSF onderdeel moet worden van het regeringsleger.

Links president Abdel Fattah al-Burhan en rechts generaal Hemedti - AFP

De spanningen tussen de rivaliserende generaals waren de afgelopen tijd al opgelopen. Daardoor zijn de gesprekken tussen burgergroepen en legerleiders over de vorming van een overgangsregering stil komen liggen. Internationaal wordt druk uitgeoefend om het conflict snel te beëindigen, maar vooralsnog zonder effect. Onder meer VN-chef Guterres, EU-topdiplomaat Borrell, het commissiehoofd van de Afrikaanse Unie Faki en chef van de Arabische Liga Aboul Gheit hebben opgeroepen tot een staaks-het-vuren. Nederlanders Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders in Sudan verblijven. De ambassade heeft contact met zo'n vijftig Nederlanders. Het reisadvies voor Sudan staat op rood. "Er is op grote schaal geweld in het land tussen paramilitairen en het leger, met name in en rond de hoofdstad Khartoem", meldt Buitenlandse Zaken.