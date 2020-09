Suárez trekt sportief lange neus naar Barça bij spectaculair Atlético-debuut

Ronald Koeman moet vandaag ongetwijfeld even hebben gedacht of het vertrek van Luis Suárez bij Barcelona wel zo verstandig is geweest. De Uruguayaan maakte met twee goals en een assists op spectaculaire wijze zijn debuut voor Atlético Madrid.

Suárez rondde afgelopen vrijdag zijn transfer naar de Madrilenen af en mocht zondag tegen Granada de laatste twintig minuten meedoen. Maar dat was voor hem ruim voldoende om zijn klasse te tonen. Een minuut na zijn invalbeurt gaf Suárez al een assist voor de 4-0 van Marco Llorrente.

Twee goals, één assists

Vervolgens was Suárez zelf verantwoordelijk voor de 5-0 (knappe tegendraadse kopbal en dit keer was Llorente de aangever) en de 6-1 (schot uit de rebound).