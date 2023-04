Kwartet Feyenoorders traint extern: 'Voetballers zitten in excuseswereld'

Jordan Kroon - NOS

Excuses zijn er niet meer voor het kwartet Feyenoorders dat bij Kroon traint. Zij volgden oud-Feyenoorder Tyrell Malacia, die in de kleedkamer indruk maakte met de ontwikkeling die de extra trainingen hem opleverden. "Die kwam hier binnen als reservespeler van Feyenoord en ging weg als speler van Oranje en Manchester United. Heel mooi om mijn steentje daaraan bij te dragen." In het rood De voetballers komen twee of drie keer per week een uur trainen bij Kroon. Hij past de training aan op het programma van hun club. "Als de jongens binnenkomen, evalueren we de vorige training en hoe ze ervoor staan. Ik doe een analyse. Is iemand vrolijk of vermoeid? Is er iets anders aan de hand? Ik weet altijd wat er privé speelt." "Vanuit dat perspectief ga ik een training selecteren. En ook de situatie bij de club speelt mee. Hebben ze de dag ervoor een wedstrijd gespeeld? Dan ligt de focus op herstel. Hebben ze een rustige week zonder Europees voetbal? Dan kunnen we wat meer gas geven. Je kan dan denken aan een stevig krachtprogramma of focussen op explosiviteit."

"De misvatting is vaak dat wij alleen maar bezig zijn met mensen afmatten en afmaken. Dat is niet de essentie van onze trainingen. Er is wel een vorm waarin mensen soms in het rood komen en waar ze buiten hun comfortzone raken. Hoe vaker ze onder die extreme 'stress' komen te staan, hoe beter ze daarmee om kunnen gaan en hoe beter ook hun lichaam daaraan went." De bovengrens opzoeken "Mijn vader zit al zo'n vijftig jaar in het vak. Door van alles te proberen hebben we een methode ontwikkeld die goed werkt. We werken op de bovengrens van de fysieke en mentale capaciteiten van de sporter. Daardoor zie je een enorme ontwikkeling. Doordat ze steeds de bovengrens opzoeken, zie je dat ze verschil gaan maken ten opzichte van concurrenten." Volgens Kroon is dat verschil terug te zien op het veld, doordat de spelers "simpelweg meer inhoud creëren. Daardoor kunnen ze betere keuzes maken. Vaak zie je dat vanaf de 70ste minuut de kwaliteit van de wedstrijd minder wordt. Spelers gaan slechtere keuzes maken, omdat ze fysiek niet in orde zijn. Dat pakken wij aan."

Kökçü (l), Geertruida (m) en Danilo (r) - ANP

Een mooi voorbeeld vindt Kroon de ontwikkeling van Kökçü. "Ik heb heel lang tegen Malacia gezegd dat hij hem eens mee moest nemen. Iedereen kon wel zien dat het een groot talent was, maar het kwam er nooit uit. Hij bleef kwakkelen met blessures en speelde vaak vanaf de 60ste minuut minder goed. Het was heel wisselvallig. Dit seizoen is hij juist heel constant." Handen jeuken Niet alleen Kökçü, maar de hele selectie van Feyenoord oogt dit seizoen fitter dan de andere ploegen in de eredivisie. Mede daardoor kunnen ze veel wedstrijden in de slotfase beslissen. Is dit mede dankzij de inspanningen van Kroon? "Dat heeft wel degelijk te maken met de fysieke voorwaarden, maar die credits moeten we natuurlijk ook aan Arne Slot geven."

Prettig contact met Feyenoord Jordan Kroon zit sinds dit seizoen in een groepsapp met de hoofd performance en arts van Feyenoord. "We communiceren non-stop over de belasting en pijntjes. Dat is een prettige samenwerking." Het contact met de Rotterdamse club is in het verleden wel anders geweest. "De aanvoerdersband van Stefan de Vrij werd afgepakt toen Feyenoord erachter kwam dat hij bij ons extra trainde. Hij heeft hier fysiek en mentaal enorme stappen gemaakt. Als je ziet dat een speler van jou naar een externe partij stapt en je ziet dat hij daar sterker van wordt, is het voor mij onbegrijpelijk dat je daarvoor wordt gestraft." "Sindsdien hebben we het geheim proberen te houden als spelers bij ons extra kwamen sporten. Vaak kwam het linksom of rechtsom dan toch uit. Veel trainers hebben er moeite mee als spelers extern naar verbetering zoeken. Gelukkig gaat dat nu beter met Feyenoord."