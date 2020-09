KNVB onderzoekt racistische Instagram post van Vleutens voetbalteam

De KNVB onderzoekt uitlatingen van een team van voetbalclub PVCV uit Vleuten. In een inmiddels verwijderd Instagram-bericht plaatsten spelers racistische teksten over hun tegenstander DHSC uit Ondiep.

Het bericht werd geplaatst op een eigen Instagram-account van de jeugdploeg. Het clublogo van DHSC was vervangen door de Marokkaanse vlag en daarbij stond de tekst: "Morgen onze eerste interland tegen DHSC. Kom gerust kijken, spektakel gegarandeerd. De vraag is niet of er gevochten gaat worden, maar hoeveel mensen Frenk KO gaat slaan. Vergeet niet je paspoort en extra sloten voor je fiets mee te nemen."

De Vleutense club betreurt de kwestie en bespreekt het incident met spelers en ouders. De voorzitter zegt dat de betrokkenen bestraft zullen worden, meldt RTV Utrecht.

Vervolgstappen

In een statement van het PVCV-bestuur op de website staat: "De vereniging betreurt de inhoud van het bericht ten zeerste en neemt er dan ook volledig afstand van". Het bestuur en de commissie is in gesprek met het voltallige team en hun ouders. "Er zullen passende maatregelen genomen worden waarbij er verreikende gevolgen zullen zijn voor de verantwoordelijke(n) van het bericht", schrijft het bestuur. Dat belooft ook zelf contact op te nemen met de KNVB om vervolgstappen te bespreken.

Ook de KNVB is onaangenaam verrast. "We nemen dit zeer serieus en hebben inmiddels contact gehad met PVCV. De aanklager van de KNVB gaat dit morgen zeer zorgvuldig onderzoeken", bevestigt een woordvoerder van de voetbalbond aan RTV Utrecht. Op de vraag of het mogelijk is om het jeugdteam uit de competitie te halen, wil hij geen antwoord geven.

Wesley Sneijder woest

Recordinternational Wesley Sneijder begon zijn carrière bij DHSC uit de wijk Ondiep en is nog steeds verbonden met de club. Op Instagram reageert hij boos op de berichten. "In een woord schandalig. Racisme moet hard aangepakt worden. Ik reken op sancties van de KNVB. Dit kunnen en mogen we niet accepteren noch tolereren."

DHSC heeft inmiddels een mail met excuses gehad van de Vleutense club. De voorzitter accepteert de verontschuldigingen, maar baalt wel van het incident. "Hier zit je als club echt niet op te wachten. Maar dat heb je met dat hele gedoe rond sociale media. We zijn er echt niet blij mee. PVCV heeft zijn excuses aangeboden en wij hebben dat aanvaard." Volgens de voorzitter is de wedstrijd tussen de teams gisteren prima verlopen en is er niks gebeurd.