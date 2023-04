Oprichter Front National Jean-Marie le Pen (94) in ziekenhuis na hartaanval

Jean-Marie le Pen, de 94-jarige oprichter van de uiterst rechtse Franse partij Front National, is in het ziekenhuis opgenomen na een hartaanval, melden Franse media.

Le Pen werd naar een openbaar ziekenhuis in de regio Parijs gebracht nadat hij in elkaar was gezakt. Artsen omschrijven zijn situatie als "ernstig".

"Zijn familie en geliefden zijn bezorgd, maar kalm", zegt zijn adviseur Lorrain de Saint Affrique. De oud-politicus is volgens De Saint Affrique bij bewustzijn. Le Pen is de afgelopen jaren vaker opgenomen in het ziekenhuis. Vorig jaar februari kreeg hij een hersenbloeding.

Le Pen is al enkele jaren niet meer actief als politicus, in 2011 ging hij met pensioen. In 1972 richtte hij het Front National op. Met als pijlers zijn eigen ideeën en fascinaties, die hij altijd goedgehumeurd en onvermoeibaar uitdraagt: racisme, antisemitisme en nationalisme. Het lukt Le Pen voortdurend in het nieuws te blijven met provocerende en polariserende uitspraken, waarvoor hij een aantal keren tot hoge geldboetes is veroordeeld.

Presidentskandidaat

In 2002 lukte het hem bijna om president van Frankrijk te worden. Vijf keer deed hij een poging het hoogste ambt te bekleden, en in 2002 haalde hij de tweede ronde van de verkiezingen. Hij moest het uiteindelijk afleggen tegen Jacques Chirac.

Na zijn pensioen nam zijn dochter Marine le Pen het stokje van hem over als leider. Zij veranderde de naam van de partij in Rassemblement National. Ze wilde af van het racistische en antisemitische imago dat de partij van haar vader had. Dat leidde er in 2015 zelfs toe dat ze haar vader uit de partij zette.

Bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar behaalde ze 41,5 procent van de stemmen tegenover president Emmanuel Macron. Nooit eerder haalde een radicaal-rechtse kandidaat zo veel stemmen bij de Franse presidentsverkiezingen, ook haar vader niet.