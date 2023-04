'VN-medewerkers gedood in Sudan', ambassade in contact met 50 Nederlanders

Bij geweld tussen het leger van Sudan en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) zijn drie medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen. Twee anderen medewerkers raakten zwaargewond, meldt de BBC. In totaal zijn volgens artsenorganisaties zeker 27 mensen omgekomen en bijna 200 mensen gewond geraakt.

De drie medewerkers van het VN-Wereldvoedselprogramma kwamen om bij vuurgevechten bij een militaire basis in Kabkabiya, in het westen van het Afrikaanse land. Leden van RSF zouden ook verschillende voertuigen van de VN hebben geplunderd.

Secretaris-generaal van de VN António Guterres heeft het geweld veroordeeld. Hij zegt de bevolking te steunen bij "hun inspanningen om de democratie te herstellen".

Nederlanders in Sudan

De Nederlandse ambassade in Sudan heeft "actief contact met ongeveer vijftig Nederlanders". Dat zegt de Nederlandse ambassadeur, Irma van Dueren, in het Radio 1-programma NOS Met het Oog op Morgen.

Het is voor de ambassade niet precies duidelijk hoeveel Nederlanders er op dit moment in Sudan verblijven. "We weten dat er ook heel veel Nederlanders zijn met dubbele paspoorten, dus Sudanese Nederlanders. Die gaan in en uit het land. Op dit moment is het ramadan en bijna Suikerfeest. Dus sommige mensen zijn weer vertrokken om het Suikerfeest hier in Nederland te vieren."

Ze roept mensen met een Nederlands paspoort daarom op om zich te registreren bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken, "zodat we een zo goed mogelijk beeld hebben van wie er in het land is en waar ze zijn, zodat we ze kunnen helpen als er problemen zijn".

De ambassadeur zelf is op dit moment in Nederland. Ze stond op het punt om naar de Sudanese hoofdstad Khartoem te vliegen toen ze op de hoogte werd gebracht van het geweld. "Op een gegeven moment hoorden we dat de luchthaven gesloten was en dat daar milities rondliepen."

De ambassademedewerkers zijn in veiligheid, zei ze. "We hebben iedereen gevraagd om thuis te blijven. Mensen zijn wel bang", zegt ze. "Ook mensen met kinderen."

Conflict tussen militaire leiders

Het geweld tussen het leger en RSF laaide op na oplopende spanningen over het instellen van een burgerregering. De regering in Sudan werd in 2021 afgezet na een militaire coup. Sindsdien wordt het land bestuurd door een groep generaals, met legerleider Abdel Fattah al-Burhan als de facto de president.

Daar tegenover staat zijn vicepresident en voormalig vertrouweling Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedt, die RSF leidt. De twee hebben nu ruzie over de integratie van de RSF in het leger en over zakelijke belangen. Recente besprekingen en bemiddeling door diplomaten haalden niets uit. De Sudanese bevolking was al beducht op een geweldsuitbarsting.

KLM mijdt luchtruim Sudan

The New York Times meldde dat de Verenigde Naties hebben geprobeerd om het geweld te voorkomen. De Europese Unie is ook bij die gesprekken betrokken, zegt Van Dueren. "De ambassadeurs van Europese landen die in Sudan zitten trekken daarin samen op." Dat gebeurt volgens haar al lang. "Deze problemen zijn niet van vandaag of gisteren. De spanning loopt al een hele tijd op."

Op de luchthaven van Khartoem is gisterenochtend een passagiersvliegtuig beschoten van de nationale luchtvaartmaatschappij van Saudi-Arabië. KLM heeft besloten om niet meer in het luchtruim van Sudan te vliegen. KLM vliegt niet naar Khartoem, maar vliegt normaal gesproken wel over Sudan naar landen als Kenia en Tanzania.