Ambassade heeft contact met 50 Nederlanders in Sudan

De Nederlandse ambassade in Sudan heeft "actief contact met ongeveer vijftig Nederlanders" in het Afrikaanse land. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur, Irma van Dueren, in het Radio 1-programma NOS Met het Oog op Morgen.

Het is voor de ambassade niet precies duidelijk hoeveel Nederlanders er op dit moment in Sudan verblijven. "We weten dat er ook heel veel Nederlanders zijn met dubbele paspoorten, dus Sudanese Nederlanders. Die gaan in en uit het land. Op dit moment is het ramadan en bijna Suikerfeest. Dus sommige mensen zijn weer vertrokken om het Suikerfeest hier in Nederland te vieren."

Ze roept mensen met een Nederlands paspoort daarom op om zich te registreren bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken, "zodat we een zo goed mogelijk beeld hebben van wie er in het land is en waar ze zijn, zodat we ze kunnen helpen als er problemen zijn".

De ambassadeur zelf is op dit moment in Nederland. Ze stond op het punt om naar de Sudanese hoofdstad Khartoem te vliegen toen ze op de hoogte werd gebracht van het geweld. "Op een gegeven moment hoorden we dat de luchthaven gesloten was en dat daar milities rondliepen."

De ambassademedewerkers zijn in veiligheid, zei ze. "We hebben iedereen gevraagd om thuis te blijven. Mensen zijn wel bang", zegt ze. "Ook mensen met kinderen."

Doden en gewonden

In Sudan zijn bij een uitbraak van geweld tussen het leger en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) zeker 26 mensen om het leven gekomen. Meer dan 180 mensen zijn gewond geraakt. Het is onduidelijk of het in alle gevallen om burgers gaat.

The New York Times meldde dat de Verenigde Naties hebben geprobeerd om het geweld te voorkomen. De Europese Unie is ook bij die gesprekken betrokken, zegt Van Dueren. "De ambassadeurs van Europese landen die in Sudan zitten trekken daarin samen op." Dat gebeurt volgens haar al lang. "Deze problemen zijn niet van vandaag of gisteren. De spanning loopt al een hele tijd op."

Op de luchthaven van Khartoem is gisterenochtend een passagiersvliegtuig beschoten van de nationale luchtvaartmaatschappij van Saudi-Arabië. KLM heeft besloten om niet meer in het luchtruim van Sudan te vliegen. KLM vliegt niet naar Khartoem, maar vliegt normaal gesproken wel over Sudan naar landen als Kenia en Tanzania.