Zaalvoetballers zetten na knappe comeback weer stapje richting WK

De Nederlandse zaalvoetballers hebben in de eerste wedstrijd van de play-offs in de WK-kwalificatie tegen Moldavië een goede uitgangspositie verkregen voor de return. Na een vroege 2-0 achterstand won de ploeg van de Spaanse bondscoach Miguel Andrés Moreno in het Topsportcentrum Almere met 5-2.

Na de vroege Moldavische goals van Cristian Obada kwam Nederland via Issam Dahmani terug tot 2-2. Dankzij Ayoub Boukhari, Iliass Bouzit en Saber Ben Khalou nam Oranje daarna verder afstand. Woensdag is de return in Moldavië.

Lange weg naar WK

Nederland eindigde in het eerste deel van de kwalificatie als tweede in de groep achter Oekraïne. De zaalvoetballers moeten zich daarom via de play-offs zien te plaatsen voor de zogeheten eliteronde van de WK-kwalificatie.

Aan die ronde doen twintig landen mee, verdeeld over vijf poules. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar. De vier beste nummers twee strijden dan in een play-off om de laatste tickets.