Swingend Sparta heeft zelfs topvier in zicht na klinkende zege op Heerenveen

Sparta kan in zijn beste seizoen deze eeuw brutaal nog de topvier gaan aanvallen. Door de zege op sc Heerenveen (4-0) zijn de Rotterdammers praktisch verzekerd van de play-offs om Europees voetbal en hebben ze nog alles te winnen in de laatste vijf wedstrijden.

Waar de kloof met nummer negen Heerenveen nu veertien punten bedraagt, is het gat met nummer vier AZ nog maar twee punten.

Datzelfde AZ plukte in de winterse transferperiode Sven Mijnans van Het Kasteel weg, maar ook zonder die middenvelder vervolgt Sparta zijn opmerkelijke seizoen in de subtop probleemloos. En ook zonder de zieke Maurice Steijn, de trainer die de club vorig seizoen nog voor degradatie behoedde.

Pinto steelt de show

Dankzij twee schoten nam Sparta de regie stevig in handen. Met voor rust een prachtige streep van linksback Mica Pinto, die de bal na voorbereidend werk van Koki Saito precies in de winkelhaak trapte. En na de pauze door een gelukje van Younes Namli, wiens inzet van richting werd veranderd en zo het doel in rolde.

Hoewel de zege op het makke Heerenveen daarmee wel binnen leek, galmde de Sparta Marsch daarna nog een paar keer door de speakers. Eerst voor Shurandy Sambo, die de 3-0 in het dak van het doel joeg. En daarna voor Vito van Crooij, die zich kappend en draaiend vrijspeelde voordat ook hij zijn goaltje meepikte.