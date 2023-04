Wapenlobby VS wil meer vuurwapens, ondanks recordaantal massaschietpartijen

De enige manier om het toenemende vuurwapengeweld in de VS tegen te houden, is door burgers meer vuurwapens te geven. Dat is de voornaamste boodschap op de jaarlijkse conventie van de National Rifle Association (NRA), die dit jaar wordt gehouden in Indianapolis. Prominente conservatieve politici maakten duidelijk dat Amerikanen zich massaal moeten bewapenen om de grootste golf massaschietpartijen in de geschiedenis van het land te bestrijden. Alleen zo zou je schutters kunnen stoppen.

Oud-president Donald Trump, oud-vicepresident Mike Pence, gouverneur van Florida Ron DeSantis en vele anderen namen vrijdag het woord. En allemaal richtten ze hun pijlen op het voornemen van de regering-Biden om het moeilijker te maken voor bepaalde mensen om vuurwapens te kopen. Of zoals Trump het verwoordde: "Ze willen jullie wapens afpakken, terwijl ze de gevangenisdeuren openen om bloeddorstige criminelen los te laten in jullie wijken."

De steun van al deze politici, onder wie vier presidentskandidaten, laat zien hoe groot de invloed van de NRA en hun vuurwapenlobby wordt ingeschat. En ondanks beschuldigingen van corruptie en teruglopende ledenaantallen kan de organisatie jaarlijks nog steeds rekenen op tientallen miljoenen aan donaties van leden en bedrijven.

Ook grote Amerikaanse vuurwapenfabrikanten, zoals Smith & Wesson, Colt en Ruger, maken deel uit van de sponsorclub 'Vrienden van de NRA'. Volgens een rapport uit december had de organisatie in de eerste elf maanden van vorig jaar omgerekend 167 miljoen euro aan inkomsten.

Bloedigste voorjaar ooit

Conservatief Amerika voelt zich gesterkt in zijn verzet tegen een verbod op vuurwapens, door de steeds hogere aantallen doden als gevolg van vuurwapengeweld. Volgens het Gun Violence Archive zijn er alleen al dit jaar in de VS 214 mensen omgekomen bij 155 mass shootings, het bloedigste voorjaar in een decennium. Dat zijn schietpartijen waarbij ten minste vier mensen gewond raken of gedood worden, de schutter niet meegerekend. De afgelopen drie jaar lag het aantal massaschietpartijen steeds boven de zeshonderd, bijna twee per dag.

De angst om zelf ooit oog in oog te staan met een schutter is groot onder Amerikanen. En daarom bereiden ze zich in toenemende mate voor door speciale cursussen te volgen: Active Shooter Training. Voormalig politieagent Dave Hopp geeft dit soort trainingen, waarin hij mensen voorbereidt op alles wat bij een schietpartij komt kijken: "Ik leer je hoe je moet vluchten, verstoppen en vechten. Van het overmeesteren van een schutter tot het aanleggen van een noodverband."